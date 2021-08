Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au emis mandate de arestare pe numele a doi tineri de 23 si 26 de ani, cetateni moldoveni, cercetati pentru trafic de droguri de risc si mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi suspecti au comandat droguri pe internet, dupa care le-au consumat sau vandut catre…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda calificata și nerespectarea regimului armelor…

- Un delegat al Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iași a predat aparținatorilor ramașițele pamantești ale unui militar roman ucis in Al Doilea Razboi Mondial, ale carui oseminte au fost descoperite in 2016 de catre persoane civile in comuna Ciurea din județul Iași. Potrivit unui comunicat…

- „In cursul zilei de 10 iunie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea a 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Bratu Bogdan-Laurențiu, pentru savarșirea infracțiunii continue de inșelaciune.„In…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta trimiterea in judecata a fostului director DRDP Craiova, Bogdan Bratu. Anchetatorii sustin ca inculpatul a indus in eroare Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplome…

- V. S. Magistrații de la Judecatoria Ploiești vor avea pe rol, daca judecatorul de camera preliminara va decide ca procesul poate incepe, un dosar penal in care o persoana juridica și doua persoane fizice au fost trimise in judecata pentru depozitare de deșeuri periculoase in incinta UM Plopeni și in…