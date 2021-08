Picaturi de ochi: cand sunt necesare si cum se administreaza corect Picaturile de ochi sunt folosite pentru a trata mai multe tipuri de probleme oculare, cum ar fi infectiile, leziunile oculare minore sau afectiunile precum glaucomul. De asemenea, pot fi utilizate pentru a ameliora ochii uscati sau inrositi. Picaturile de ochi sunt aplicate pentru o perioada scurta sau lunga de timp,... The post Picaturi de ochi: cand sunt necesare si cum se administreaza corect appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

