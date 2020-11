Stiri pe aceeasi tema

- Fiica uneia dintre pacientele decedate in incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt a povestit duminica ca mama ei era bine cand a plecat de la unitatea medicala si s-a dus acasa la fratele ei ca sa duca niste lucruri. „Daca nu ma trimitea mama sa ii duc bagajele, muream si eu acolo langa ea”,…

- Fiica uneia dintre pacientele decedate in incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt a povestit duminica, 15 noiembrie, ca mama ei era bine cand a plecat de la unitatea medicala si s-a dus acasa. „Daca nu ma trimitea mama sa ii duc bagajele, muream si eu acolo langa ea“, mai spune ea. Cumnata unui…

- Mobilizare impresionanta in Italia. Sute de moldoveni au format cozi kilometrice la Bologna, Milano și Mestre pentru a reuși sa voteze pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie.

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Italia de la inceputul pandemiei a depasit un milion miercuri, a anuntat ministrul Sanatatii. Aproape 32.961 de noi infectii au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, mai putin fata de 35.098 cazuri raportate marti. Ministrul Sanatatii a raportat…

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore 35.098 cazuri noi de Covid și 580 de decese, fața de 356 decedați raportați luni, anunța MEDIAFAX.Conform ANSA, in ultimele 24 de ore, 35.098 de cazuri noi de Covid au fost identificate in Italia. In ultimele 24 de ore au murit 580 de persoane, fața…

- Potrivit datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri, 21 octombrie, in judetul Iasi au fost confirmate 8.446 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19, cu 231 de cazuri in plus fata de ziua precedenta. Dintre persoanele confirmate pozitiv, ieri au fost externate 59 de persoane.…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, 16 septembrie, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Acesta a spus ca sistemul medical din Romania nu iși permite sub nicio forma sa gestioneze o ”dubla epidemie” - de gripa și COVID-19.

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. Avocatul Vlasov este internat in spital. La fel se intampla și cu una dintre fiice si o nepoata a sa, ambele diagnosticate cu acelasi diagnostic: COVID 19, scrie ziaruldeiasi.ro.