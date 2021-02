Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat de presa transmis de catre grupul consilierilor PSD din Piatra Neamț se dorește o avertizare publica fața de ceea ce ei numesc neimplicarea primarului Andrei Careabela in deschiderea școlilor pentru al doilea semestru. Voalat, ii reproșeaza ca a plecat la Oradea exact cand ar trebui facute…

- "De cateva focare cu siguranta nu au de ce sa fie scolile sau alte activitati puse in pericol, dar o extindere a focarelor, foarte multe focare si o crestere a numarului de cazuri la nivel national, sau la nivel regional, sau la nivel local - pentru ca discutam de trei paliere - da. Dar pentru ca vor…

- Politic Adrian Gadea: “Obiective și proiecte importante pentru dezvoltarea județului Teleorman” ianuarie 14, 2021 12:30 – Domnule președinte, suntem intr-o perioada in care este destul de dificil sa vorbim de un program complex și extins de obiective și proiecte pentru anii urmatori privind…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, susține demersul ministrului educației de redeschidere a școlilor la 8 februarie, precizand pentr Rfi.ro ca scenariul este ”absolut fezabil”. Mai mult, Alexandru Rafila a precizat ca nu exista nici o justificare, chiar și…

- La ultima rectificare bugetara, Primaria Bistrița a fost nevoita sa aloce 100.000 de lei pentru Poliția Locala, mai exact pentru plata salariilor din ultimul an ale polițiștilor locali dați afara de fosta administrație. Cei trei și-au cautat dreptatea in instanța, cu mai multe procese, și au caștigat.…

- Fostul viceprimar Cristian Niculae a reformat Poliția Locala. Astfel, trei posturi s-au desființat, iar cei ce ocupau acele posturi au atacat decizia administrației locale. Instanța le-a dat dreptate, așa ca acum, Primaria Bistrița e obligata sa le dea banii pe salarii, retroactiv. Despre CE SUMA e…

- Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6, a declarat intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca institutia pe care o conduce acum are un buget de investitii de doar 100 milioane lei, in contextul in care 200 milioane lei se duc pe salariile celor peste 3.000 de angajati. "Am gasit o primarie…

- UDMR solicita Guvernului deschiderea scolilor, considerand ca decizia de inchidere a acestora este una gresita, pripita si nejustificata. "Decizia Guvernului este gresita, nimic nu justifica inchiderea tuturor scolilor si claselor. Prin aceasta decizie pripita, Guvernul ii considera pe elevi si profesori…