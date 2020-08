Piaţa ţărănească şi târgul meşteşugarilor marchează Zilele municipiului Tulcea Centrul orasului Tulcea gazduieste, zilele acestea, doua targuri, unul cu produse artizanale realizate de mestesugari populari si altul cu produse agricole, evenimentele inlocuindu-le pe cele care in aceasta perioada a anului erau organizate cu prilejul Zilelor municipiului.



Artizanii populari care participa la targul mestesugarilor le ofera vizitatorilor atat podoabe, ceramica, ii populare, dar si tricouri cu indemnul "Pastreaza distanta".



"Este o aluzie la situatia actuala. Tricoul costa 30 de lei. Se poate spala la 40 de grade Celsius, se poate calca pe dos ca sa reziste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

