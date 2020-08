Piaţa smartphone-urilor mai pierde 20 de procente Dupa 2 ani de stagnare, piata smartphone-urilor a fost lovita in 2020 de pandemie si data mai multi ani inapoi in ceea ce priveste cifrele vanzarilor. Primul trimestru a adus o scadere cu 20% a vanzarilor de smartphone-uri, iar al doilea trimestru nu doar ca nu a adus sperata revenire, ci a adancit problemele. Gartner a calculat ca in al doilea trimestru vanzarile de smartphone-uri au scazut cu 20,4%, un procent similar celui inregistrat in primul trimestru al anului. De vina a fost tot pandemia. Daca in primul trimestru China a fost cea mai lovita piata, aceasta si-a mai revenit in al doilea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

