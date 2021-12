Piața Sfântul Petru: Ieslea de Crăciun din Peru și bradul din nordul Italiei Anul acesta, Ieslea din Piața San Pietro vine din Peru, mai exact din regiunea Huancavelica. Bradul, cu o inalțime de 28 de metri, este adus de o delegație din regiunea Trentino (Italia) care s-au ocupat de decorararea cu ornamente sferice din lemn. Guvernatorului Statului Cetații Vaticanului i-a revenit misiunea amenajarii instalației de lumini și a instalației de leduri cu consum energetic redus. Personajele din Ieslea amplasata in Piața Sfantului Petru – Fecioara Maria, Sfantul Iosif, Pruncul Isus și magii – sunt realizate din materiale specifice regiunii Anzilor. Ieslea de Craciun peruviana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

