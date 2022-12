Piața rezidențială s-a maturizat de la criza din 2009. Frânarea creditării va accelera piața închirierilor Disponibilitatea finanțarii este principalul motor al pieței rezidențiale. Sub impactul inflației ridicate, creditarea bancara trece printr-o perioada de reașezare, iar accesul la finanțare pentru achiziția unei locuințe se restrange, in condițiile in care dobanda de politica monetara a crescut drastic in ultimul an, de la 1,75% in noiembrie 2021, la 6,75% in noiembrie 2022. „Este fireasca tentația de a compara contextul actual cu criza financiara din 2009, in lipsa unui alt termen de comparație mai apropiat, insa o analiza detaliata a indicatorilor de atunci cu cei de acum releva o situație foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

