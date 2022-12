”Va loarea estimata a pietei de revanzare a articolelor de imbracaminte, incaltaminte si accesorii este cuprinsa intre 100 si 120 de miliarde de dolari la nivel mondial, fiind de peste trei ori mai mare decat a fost in 2020, potrivit unui nou studiu realizat de Boston Consulting Group (BCG) si Vestiaire Collective, platforma globala pentru moda pre-purtata, intitulat “Ce inseamna accelerarea pietei second-hand pentru brandurile de moda si comerciantii cu amanuntul”. Piata second-hand valoreaza deja intre 3% si 5% din totalul sectorului de imbracaminte, incaltaminte si accesorii si ar putea creste…