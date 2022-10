Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză Doua case gemene, construite pe un teren de 1000 de mp in nordul Capitalei, intr-un sat care a cunoscut o dezvoltare imobiliara exploziva in ultimii cinci ani, stau nevandute de aproape un an de zile. Inițial dezvoltatorul le-a scos la vanzare la roșu, apoi pentru ca tot nu se vindeau le-a finalizat și acum le are listate pe aproape toate site-urile de profil, la 144.900 de euro bucata, dar pare ca nu le vrea nimeni, deși sunt facute „ca pentru noi”. Cand le-a inceput, dezvoltatorul nici nu se gandea ca va sta cu ele nevandute atata timp, judecand dupa cat de repede s-a transformat ulița aia de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

