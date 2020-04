Piata imobiliara dupa primul trimestru: Cum au evoluat tranzactiile si ce efecte ar putea avea pandemia Apetit pentru achizitiile de cladiri de birouri si parcuri industriale, mai putine birouri inchiriate si centre comerciale cu deschideri amanate, asa ar putea fi rezumat primul trimestru din acest an pentru piata de real estate din Romania, potrivit raportului trimestrial al CBRE, liderul pietei de consultanta imobiliara.



Investment: Apetit pentru achizitiile de birouri si spatii industriale



Volumul total al investitiilor imobiliare in primele trei luni din 2020 a fost de 120,9 milioane de euro, dintre care 85% au fost achizitii de birouri si spatii industriale, arata datele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

