- Riscul de a se crea blocaje in piata de gaze este destul de mare si alti trei furnizori se pregatesc sa abandoneze un numar de 30.000 de clienti, in contextul in care nu exista inca normele de aplicare a legii privind plafonarea si compensarea facturilor, a afirmat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele…

- Furnizorii de gaze nu mai pot renunta la licenta daca nu rezolva mai intai problema clientilor lor, au declarat, ieri, pentru AGERPRES, reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). „ANRE a modificat regulamentul de acordare a licentelor, astfel incat furnizorii care solicita…

- Explozia preturilor gazelor pe piata angro, care a majorat costurile de achizitie ale furnizorilor peste nivelul facturat clientilor, incepe sa se simta si pe piata autohtona. Restart Energy a anuntat ca renunta, incepand cu 2022, la activitatea de furnizare de gaze, iar surse din piata ale Profit.ro…

- ANRE: Aproape 44% dintre clienții casnici au semnat contracte la energie și gaze pe piața concurențiala Aproape 44% dintre clientii casnici nu aveau semnate la finele lunii iulie contracte pe piata concurentiala atat la gaze naturale, cat si pentru energie electrica, potrivit datelor prezentate de catre…

