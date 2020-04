Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul dejean Cornel Itu a transmis un comunicat de presa prin care a anunțat ca au fost adoptate ”mai multe proiecte de lege care ajuta in mod concret romanii in aceasta perioada de criza”. ”Ca urmare a inițiativei PSD, astazi au fost adoptate de Camera Deputaților, prin vot online, mai multe proiecte…

- Jucatorii si staful echipei AS Roma au decis sa renunte la salariile lor pe patru luni, pentru a ajuta clubul in perioada de criza cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.“Jucatorii AS Roma, Paulo Fonseca si staful sau au ales sa renunte la salariul pe patru luni in actualul sezon…

- Bill și Melinda Gates și-au facut provizii de mincare de cațiva ani, a dezvaluit soția omului de afaceri. Aceștia și-au umplut camara de produse alimentare, a spus Melinda Gates, potrivit cnbc.com, anunța MEDIAFAX.Pandemia de coronavirus a produs panica in randul oamenilor, care s-au aprovizionat…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca isi vinde masina de lux, Rolls Royce, model Cullinan, produs in 2019, pe care l-a achizitionat cu 341 mii de euro, pentru a ajuta medicii din orasul Balti care sunt implicati in lupta impotriva COVID-19.

- Apple a conceput masti destinate personalului spitalicesc, care acopera in intregime fata, si va putea produce 1 milion de masti pe saptamana, a anuntat duminica directorul-general al companiei Tim Cook pe Twitter, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. Patronul Apple a explicat ca aceste masti, care vor…

- ALERTA… La nivelul judetului Vaslui, erau monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica Vaslui un numar de 3.476 de persoane aflate in izolare la domiciliu, in timp ce 460 de persoane au fost izolate la domiciliu in ultimele 24 de ore. Asta inseamna ca, numai in intervalul 30-31 martie, in judetul…

- Inspectorii ANAF, cei de la Consiliul Concurenței și ANPC au inceput demararea unor controale in magazine pentru a-i depista pe cei care vand produse la un preț nejustificat in contextual crizei provocate de pandemia cu coronavirus . In urma controalelor, autoritațile au descoperit ca prețul unor alimente…

- Mai multe cafenele din Iași primesc comenzi online și livreaza cafea, in fiecare zi, in perioada starii de urgența pentru medici. Dincolo de metoda gasita pentru a trece peste perioada de criza, proprietarii cafenelelor spun ca fac un bine comunitații, iar asta inseamna și implinire, conform Mediafax.Opt…