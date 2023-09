Stiri pe aceeasi tema

- Cererea globala pentru acest fruct a crescut cu 400% de la an la an, potrivit HSBC, care a spus ca este in mare masura sustinuta de o ”nebunie” pentru fructe in China. ”In contradictie cu tendintele globale, cererea de durian creste cu 400% de la an la an, condusa exclusiv de o nebunie din China”, se…

- Prima creșa aflata in programul de investiții al Sectorului 4, care a fost data in folosința, este Unicornul Fermecat, situata in zona Reșița, pe strada Gradiștea nr. 3.Inconjurata de spații verzi, intreținute de cei de la Totul Verde, și de multa liniște, chiar daca este in centrul unei comunitați…

- Demnitari crestini ortodocsi si cetateni credinciosi din Grecia s-au pronuntat in ultimele zile impotriva noilor carti de identitate biometrice pe care guvernul de la Atena a decis sa le puna in circulatie in viitor, aplicand o reglementare europeana, relateaza AFP, conform Agerpres.O manifestatie…

- Grupurile din industria stirilor din Canada au cerut marti autoritatii de reglementare antitrust sa investigheze decizia Meta Platforms de a bloca stirile de pe platformele sale din tara, acuzand compania mama a Facebook ca abuzeaza de pozitia sa dominanta, transmite Reuters. Meta a inceput saptamana…

- CITESTE SI SONDAJ CEC Bank: Grecia, Bulgaria si Turcia sunt tarile in care romanii au ales sa isi petreaca vacanta in aceasta vara 13:54 0 Ministrul roman al Agriculturii participa marti la Consiliul AgriFish de la Bruxelles; situatia pietei si securitatea alimentara, pe ordinea de zi 13:28 17 Piața…

- In T1/2023 reducerea activitatii de tranzactionare a fost mai accentuata fata de T1/2022, atat in zona capitalei (-24%), cat si in restul tarii (-31%), potrivit celui mai recent raport asupra stabilitatii financiare facut public de Banca Naționala Romana (BNR).In perioada aprilie 2022 – martie…

- Turiștii romani care au ales Grecia ca destinație de vacanța trebuie sa știe ca au fost vazuți rechini in apele unde mii de turiști se scalda in fiecare zi! Un pescar a filmat un rechin in apele Greciei, deși se spune ca aici nu au mai fost vazuți astfel de pradatori de zeci de ani. […] The post Rechini…

- Cererea mai mare de valuta și datele economice negative venite din Germania, au menținut euro peste pragul de 4,96 lei. O incetinire a economiei landurilor, cel mai mare partener comercial al Romaniei, va avea ca efect griparea celei locale. Publicarea anticipațiilor institutului Ifo indica o evoluție…