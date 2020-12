Piața de vinuri 2020: venituri mai mici, profituri mai mari Piața locala a vinului s-a ridicat la aproximativ 1,8 miliarde lei in 2019, scaderea fiind de 11,4% fața de 2018, iar in 2020 trendul va continua, pana la o cifra de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Deși afacerile au scazut, rezultatul net din 2019 a fost de 87,4 milioane lei, de aproape 10 ori mai mare fața de cel din 2018 și, totodata, cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani. Trebuie menționat insa ca rezultatul net al pieței vinului din ultimii ani a fost sever afectat de rezultatele financiare ale Murfatlar SA, al carei faliment a fost declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

