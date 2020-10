Piața de mașini din Arad, în pericol de faliment după ce a fost închisă a treia oară în acest an Targul de autoturisme din Arad, cel mai mare din vestul țarii, este acum in pragul falimentului. Pentru a treia oara de la inceputul pandemiei, piața de mașini din Arad a fost inchisa. Asta spre disperarea celor care iși caștiga painea din vanzarea mașinilor second-hand. De la 500 de autoturisme cat era rulajul inainte de pandemie, […] Articolul Piața de mașini din Arad, in pericol de faliment dupa ce a fost inchisa a treia oara in acest an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

