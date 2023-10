Stiri pe aceeasi tema

- USV si-a propus sa aduca in atenția publicului banațean un nou concept, inedit pentru Timișoara, un eveniment cu produse locale, 100% romanești. MidNight Market este prima ediție a pieței de la Miezul Nopții, eveniment noctrun in cadrul caruia sunteti invitati sa interacționați cu producatori, artizani…

- Asociația Organizația Studenților USB UNITED STUDENTS din cadrul Universitații de Științe ale Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara este inițiatoarea Campaniei de conștientizare si prevenire a pericolelor provocate de traficul de persoane si traficul de droguri „Comunitatea e cu tine – No person left…

- Colaborarea dintre Piețe24 și Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara deschide in acest an un șir de ”Evenimente ale toamnei”. Este momentul in care natura ne rasfața cu frumusețea ei in culori calde și roade bogate! Sezonul incepe cu un mix de legume delicioase, atent inchise…

- USVT – partenerul fermierilor. Sambata, 09 septembrie 2023, studenți din anii terminali ai celor 6 facultați de la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, au vizitat standurile expoziționale de la Agromalim – Arad, in cadrul proiectului: ”Facilitarea integrarii studenților…

- Joi, 7 septembrie Ora 11.00 – Pavilion B etaj – Deschidere oficiala si vizitarea targului. Ora 11.00 – 17.00 – Zona DEMO Platforma E2/17 – Demonstratii realizate de catre specialistii din cadrul Pavilionului de Mecanizare “George Bungescu” – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara,…

- “Doomstriker LEMC Banat impreuna cu Akademika Banat – Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au oferit clipe de bucurie și empatie copiilor și tinerilor din centrele de plasament. S-au implicat…

- IPJ Timiș, Pentienciarul Timișoara și Poliția Locala și un club de motocicliști din Timișoara arata ca misiunea umanitara a forțelor de ordine nu se oprește la orele in care oamenii legii sunt in uniforma. Zeci de copii au primit carți și au asistat lecții de prim-ajutor predate de specialiști, in…

- CARAS-SEVERIN – Mai multe grupe de studenti din Sibiu și Timisoara, dar si din Egipt, au facut stagiul de practica in ariile naturale din Parcul National Semenic-Cheile Carasului! Cea mai salbatica pestera din Banat si una dintre cele mai frumoase din tara, pestera Comarnic din Parcul National Semenic-Cheile…