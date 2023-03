Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece tari, printre care si Romania, cer Uniunii Europene sa foloseasca instrumente comerciale, inclusiv blocarea accesului pe piata europeana, in cazul companiilor sau statelor care nu tin cont de sanctiunile impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei.

- Dupa ce a dezvoltat firma International Alexander pana la momentul in care, in 2023, toate topurile și cataloagele o indica a fi cea mai puternica... The post Tranzacție surprinzatoare in Romania. Cel mai mare transportator roman, aradeanul Simion Apreutese, intra pe o alta noua piața appeared first…

- Dupa pandemia de COVID 19, care a fost marcata de o creștere de neegalat a vanzarilor online in Romania, in 2022, piața de e-commerce a inceput sa inregistreze un ritm de creștere incetinit, fiind caracterizata de tendințe de reorganizare in vanzare și cu

- Dinamica și intr-o continua transformare, industria imobiliara din Romania evolueaza și devine din ce in ce mai matura de la an la an, avand drept epicentru Bucureștiul, in calitate de zona zero.

- Clientii Revolut din piata locala au realizat, in 2022, un numar record de 203 milioane de tranzactii catre comercianti cu aplicatia financiara, pe fondul cresterii bazei de clienti cu 67% in Romania, arata un studiu publicat, luni, de Revolut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Distribuitorul clujean de țigarete, Punctual Comimpex și-a crescut afacerile anul trecut, odata cu plusul de 2% pe care l-a cunoscut piața de țigari. Firma locala e in topul marilor jucatori de pe piața din Romania.

- Anul 2022 s-a incheiat cu un nivel record al investițiilor in active imobiliare comerciale, Romania inregistrand un volum de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace. La nivelul Europei Centrale și de Est (CEE), piata de real estate s-a remarcat anul trecut prin dinamismul pieței de…

- Odata cu declanșarea conflictului in Ucraina, unul din marii giganți de pe piața carburanților a fost nevoit sa treaca la schimbari drastice. Primele modificari apareau in Italia, unde incearca sa-și vanda rafinaria italiana. Cea mai mare companie petroliera independenta din Rusia, Lukoil, iși restructureaza…