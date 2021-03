Stiri pe aceeasi tema

- Perturbarea cauzata de COVID-19 pe piața de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrala și de Est (ECE) a fost de scurta durata, tranzacțiile revenind in prim plan in a doua jumatate a anului, potrivit unui nou raport publicat de Mazars in asociere cu Mergermarket. Valoarea tranzacțiilor…

- Piata hoteliera din Bucuresti, puternic afectata de impactul pandemiei COVID-19, continua sa fie atractiva pentru operatorii care doresc sa isi extinda reteaua de hoteluri, desi volumul tranzactiilor cu active hoteliere, in Romania, a scazut anul trecut cu 87%, releva un studiu de profil realizat…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi s-a ridicat la 10,32 miliarde de lei, in 2020, in cinci dintre cele mai mari orase din tara, respectiv Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov, in scadere cu 29% fata de anul 2019, releva studiul National Foodservice Research, realizat…

- Investitiile straine directe au scazut in 2020 cu 60,38% fata de perioada similara a anului anterior, la 1,921 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,921 miliarde de euro (comparativ cu 4,849…

- Piata asigurarilor din Romania a ajuns, in anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, in crestere cu 5% fata de anul anterior, potrivit news.ro. Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in…

- Bitcoin a scazut pentru a doua zi la rand, ducand pierderile inregistrate de piata criptomonedelor la peste 10% in circa 48 de ore, scrie CNBC.Astfel, pretul unui bitcoin a scazut joi cu 6% si a ajuns la 31.310 dolari, cel mai slab rezultat din ultimele zece zile.

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a scazut anul trecut in valoare cu doar 3-8% fata de 2019, un an bun, cu crestere economica si cu un avans al consumului privat, relateaza mediafax. Scaderea este mult sub estimari, dupa o prima jumatate de an 2020 in care se dicuta chiar de un declin…