Piaţa cerealelor se pregăteşte pentru o creştere a preţurilor, după retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Mării Negre Moscova si-a suspendat sambata participarea la acordul Marii Negre, ca raspuns la ceea ce a numit un atac major cu drone ucrainene asupra flotei sale din Crimeea anexata de Rusia. Kievul a spus ca acuzatia Rusiei este o scuza pentru o iesire pregatita din acord, in timp ce Washingtonul a acuzat Moscova ca se foloseste de alimente ca de o arma. Pietele de grau au fost foarte sensibile la evolutiile invaziei din ultimele opt luni a Rusiei in Ucraina, deoarece ambele tari sunt printre cei mai mari exportatori de grau din lume. Ucraina este, de asemenea, un furnizor important de porumb. Infiintarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

