Piața auto europeană a scăzut cu 55% în martie. Dacia a scăzut cu 63% ​Înmatricularile de mașini noi în UE au scazut cu 55% în martie, din cauza pandemiei de Covid-19, cele mai mari scaderi fiind în Italia și Franța. În România scaderea a fost de 32%, dar va fi mai mare în aprilie. La unele marci scaderea a fost de peste 70%, arata datele ACEA. Din a doua jumatate a luinii martie s-a impus carantina în mai toate țarile și dealerii auto au închis aproape toate reprezentanțele.



În UE s-au înmatriculat 567.000 de mașini noi, fața de peste 1,2 milioane în martie 2019.

Sursa articol: hotnews.ro

