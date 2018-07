Piata auto 2018: pariu pe 120.000 de unitati, dupa cel mai bun semestru din ultimii 9 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Piata romaneasca a reusit sa inchida primele sase luni din 2018 cu o crestere de 4,3% pe BET, principalul indice local, depasind astfel toate pietele din regiune si plasandu-se in top 5 la nivel european. In ciuda speculatiilor negative legate de...

- Lantul grec Gregory’s reintra pe piata din Romania si anunta ca deschide 80 de unitati in urmatorii cinci aniGregory’s, cea mai mare retea de locatii de tip coffee & Greek deli din Grecia, a anuntat miercuri ca reintra pe piata din Romania odata cu deschiderea unei unitati in zona de nord…

- In iunie, Dacia a vandut 5.473 vehicule pe piata spaniola, in crestere cu 19,6% fata de perioada similara din 2017, cand a inmatriculat 4.575 unitati. Cel mai semnificativ avans al livrarile l-a inregistrat in iunie brandul Volkswagen (35,2%), urmat de Seat, subsidiara a grupului Volkswagen…

- Vanzarile de SUV-uri compacte in Europa vor creste puternic in 2018, noile modele oferite de producatori urmand sa convinga cumparatorii sa renunte intr-un ritm mai rapid la hatchbackurile traditionale, relateaza Automotive News Europe, preluata de News.ro. Firma de analiză LMC Automotive anticipează…

- Epson, lider mondial în realizarea de produse inovatoare în domeniul imaginii, își menține poziția de lider al pieței de videoproiectoare din România în primul trimestru al anului curent, cu o cota de piața de 43,34% în funcție de numarul de unitați livrate, potrivit…

- Piata masinilor second-hand din import a scazut cu 6% in primul trimestru, la 120.000 de unitati, dar media lunara a ramas mare, de peste 40.000 de unitati inmatriculate, potrivit nformatiilor de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Valoarea…

- Romanii incep incet, incet sa se reorienteze catre masinile noi. peste 28.000 de unitati. Astfel, piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii noua ani – peste 28.000 de unitati vandute in primul trimestru al acestui an, conform unei analize a pltatformei de vanzari de autoturisme Autovit.ro.