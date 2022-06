Stiri pe aceeasi tema

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- Bistrița se numara printre orașele care vor primi trenuri electrice de scurt parcurs. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cumpara 62 astfel de trenuri cu peste 3 miliarde de lei. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii achiziționeaza 62 de trenuri electrice de scurt parcurs. Vor fi inlocuite…

- "Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea condițiilor de calatorie cu trenul…

- Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, anuntul de participare asteptat de ani de zile fiind trimis spre publicare in SICAP, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. „Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- ”Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anuntul de participare asteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea conditiilor de calatorie cu trenul…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, urmata de Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica din Bucuresti, sunt cele mai bune institutii de invatamant superior din Romania, conform raportului anual privind metarankingul national pe anul 2021, dat oficial publicitatii de Ministerul…