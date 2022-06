Stiri pe aceeasi tema

- Phoenix Buziaș a castigat prima mansa a barajului de promovare in Liga 3. Castigatoarea Ligii 4 Timis a invins cu 2-0 (1-0), la Lugoj, reprezentanta Gorjului, CSO Turceni. Returul e programat sambata viitoare, in Oltenia. Meciul s-a disputat pe arena „Tineretului”, din al doilea municipiu al judetului,…

- Dinamo București și Universitatea Cluj se dueleaza duminica in returul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Invinsa cu 2-0 in prima manșa, formația pregatita de Dusan Uhrin Jr. are nevoie de un mic miracol pentru a evita prima retrogradare din istoria clubului inființat pe 14 mai 1948. Meciul…

- In tur, baimarenii s-au impus fara drept de apel pe terenul cugirenilor, scor 4-0, dupa primele 45 de minute fiind deja 3-0. Returul este programat la 17:30. „Va mulțumim din suflet pentru ca ați umplut tribuna pana la refuz și ați fost alaturi de noi, intr-un numar atat de mare. Mulțumim din suflet…

- FC Brașov joaca acasa cu Poli Timișoara in a doua manșa a barajului de salvare de la retrogradare din Liga 2. In tur, FC Brașov a invins cu 2-1. Programul complet din Liga 2 FC Brașov - Politehnica Timișoara, live de la 12:30 Click AICI pentru live+statistici! Politehnica Timișoara a inceput in forța…

- Concordia Chiajna joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- Dusan Uhrin, 54 de ani, antrenorul lui Dinamo, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor dupa ce s-au fixat detaliile barajului dintre Dinamo și U Cluj, cehul accentuand cateva cuvinte-cheie, pe care le va repeta și elevilor sai: ”Focus, realitate, concentrare”. Dinamo va juca impotriva lui U Cluj barajul…

- Politehnica Timisoara va juca prima mansa a barajul de mentinere in Liga 2 pe teren propriu, cu FC Brasov, pe teren propriu. Primul joc e programat sambata, 14 mai, pe Bega. Ordinea jocurilor a fost stabilita astazi de FRF prin tragere la sorti. Returul se va disputa o saptamana mai tarziu, sambata,…

- Universitatea Craiova a pierdut prima manșa a semifinalelor din Cupa Romaniei, scor 1-2 cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, iar antrenorul secund al Științei , Viorel Dinu, a admis ca lucrurile nu au decurs conform planului. De menționat faptul ca acesta a vorbit in locul lui Laurențiu Reghecampf, care a fost…