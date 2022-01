Philips TV prezintă televizoarele OLED-EX şi The One 2022, cu accent pe gaming, Ambilight Philips a tinut un eveniment pe 27 ianuarie, in cadrul caruia a dezvaluit generatia sa noua de televizoare, editia 2022. E vorba despre un nou model OLED-EX, dar si noul The One 2022, aka The One 8807. Ele pun accentul pe functii de gaming, dar si pe clasica iluminare Ambilight. Noul Philips OLED807 aduce un panou cu iluminare Ambilight pe 4 laturi, dar si cu refresh rate de 120 Hz, spre bucuria posesorilor de PS5. Panoul OLED este cu 30% mai luminos decat cele folosite de companie pana acum. E acelasi panou folosit si pe LG C2 si G2, anuntate la inceput de ianuarie 2022. Noul TV primeste si procesorul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma germana de tehnologie de lux Loewe a lansat un televizor placat cu aur pentru a marca cea de-a 99-a aniversare. Ediția speciala „bild s.77” este „realizata o singura data in istorie, cu elemente placate cu aur autentic”, potrivita pentru un oligarh sau antreprenor de pe piața criptomonedelor.…

- In pofida perioadei tot mai dificile, se preconizeaza ca economia Uniunii Europene va continua sa se extinda, atingand o rata de crestere de 5% in 2021, de 4,3% in 2022 si de 2,5 % in 2023, conform previziunilor economice de toamna, publicate de Comisia Europeana. Economia Uniunii Europene (UE) se redreseaza…

- Facturile la electricitate vin cu intarziere in noiembrie. Furnizorii nu au norme de aplicare la legea care plafoneaza prețurile Facturile curent electric care trebuiau emise acum de furnizorii de energie electrica vor fi emise cu intarziere. Legea adoptata recent ii obliga la plafonare și/sau compensare…

- Furnizorii de gaze au dublat tarifele de la 1 noiembrie. Experții in Energie spun ca totul este legal și furnizorii pot cere cat vor atat timp cat statul a plafonat prețurile si platește diferența, consumatorul nefiind afectat. Furnizorii majoreaza preturile exponențial, fara nicio jena, deși incepand…

- Disney a anuntat ca din data de 12 noiembrie (pe care o numeste ziua Disney+, zi in care se implinesc doi ani de cand a fost lansat serviciul), pe Disney+ vor fi disponibile 12 productii in format “IMAX Enhanced”. “IMAX Enhanced” are un raport al imaginii de 1,90:1, fiind mai inalt cu 26% decat formatul…

- Incepand de vineri, 5 noiembrie 2021, plațile instant (platile cu execuție in timp real) sunt oferite de catre TRANSFOND comunitații financiar bancare romanești la un preț mai mic decat ordinul de plata obișnuit (OP) – 0,45 lei/per plata instant (fața de 0,51 lei – costul procesarii unui OP). Plațile…

- ASUS a prezentat Vivobook 13 Slate OLED, un dispozitiv 2 in 1 cu Windows 11, și primul laptop cu tastatura detașabila, Windows și ecran de 13,3 inci. Noul dispozitiv are o tastatura detașabila de dimensiuni normale și un stand cu cover integrat și balama ce permite deschiderea la 170°. Exista, de asemenea,…

- Intreținerea la bloc in București ar putea fi cu 80 la suta mai scumpa in aceasta iarna. Pierderile sunt tot mai mari, iar gazul pentru producerea gigacaloriei este tot mai scump. Specialiștii au facut calcule cu actuala subvenție acordata de Primaria Capitalei.