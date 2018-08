Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters. Potrivit talibanilor, Comitetul International al…

- Phenianul a eliberat marti un sud-coreean care fusese ''arestat pentru intrare ilegala in Coreea de Nord'' pe 22 iulie, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Unificarii, salutand acest gest umanitar al partii nord-coreene, relateaza AFP si Reuters, preluate Agerpres. Seulul a fost informat…

- Custodele Coroanei si presedintele Crucii Rosii romane, Margareta, a transmis un mesaj elenilor in care isi exprima compasiunea fata de acestia in urma incendiilor din Grecia si arata ca in timpul cel mai scurt posibil Crucea Rosie romana va face tot ce ii sta in putere sa ajute Crucea Rosie elena.

- Un clujean in varsta de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este cautat inca de sambata seara, cand, spun surse apropiate lui, ar fi cazut in apa in timp ce se plimba cu barca pe lacul Belis.

- Peste 40 de persoane au fost ranite in timpul sarbatorii de la Pamplona in 2018 au anunțat autoritațile regionale care organizeaza Festivalul San Fermin, ținut an de an in provincia Navarra din nordul Spaniei. Va avertizam ca in galeria foto sunt imagini cu un grad ridicat de violența care pot avea…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud vor organiza in perioada 20-26 august o reuniune pentru familiile separate in timpul Razboiului Coreean, a declarat vineri Ministrul Unificarii Sud-Coreean, citat de Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) au facut apel miercuri la toate partile implicate in razboiul din Yemen sa-i protejeze pe civili dupa ce coalitia sub comandament saudit a lansat un atac aerian si terestru asupra orasului-port Hodeidah, situat la…