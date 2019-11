Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a efectuat un nou test cu lansatoare super masive de rachete multiple joi dupa-amiaza, despre care sustine ca a fost un succes, informeaza vineri agentia de stiri KCNA, preluata de Reuters. Ultimul test cu "lansatoare super masive de rachete multiple", care urmeaza unor…

- Coreea de Sud va majora cu 7% bugetul dedicat apararii, care va trece de 37,66 miliarde de dolari anul viitor, a declarat presedintele Moon, subliniind ca o 'aparare puternica' este esentiala pentru 'autodeterminare'. 'Vom intari sistemul de aparare de baza', suplimentand in special numarul 'submarinelor…

- 'Maxima autoritate a partidului este echivalenta cu autoritatea absoluta a iubitului nostru lider suprem, tovarasul Kim Jong Un, iar conducerea sa este un sprijin etern pentru partidul nostru si revolutie', subliniaza un editorial al cotidianului Rodong, prilejuit de aniversarea de joi. Publicatia…

- Statele Unite au sanctionat doua persoane si trei firme pentru ajutorul acordat Coreei de Nord în vederea ocolirii sanctiunilor, a anuntat vineri Departamentul de Stat, într-un comunicat preluat de Reuters. Totodata, a fost identificata si blocata o nava implicata în actiunile în…

- In cursul unei conferinte de presa, Trump a spus ca Prima Doamna a SUA a 'facut cunostinta cu Kim Jong Un'. Intr-o declaratie, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Stephanie Grisham, a declarat ca Trump 'se confeseaza sotiei sale in multe probleme', inclusiv in ceea ce priveste relatia sa cu Kim.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat personal cea mai recenta lansare de rachete, care a reprezentat "lansarea-test a unei noi arme", a anuntat duminica agentia oficiala de presa KCNA, potrivit AFP și Agerpres.Kim Jong Un "a ocupat locul din postul de observare si a ghidat…

- Cei doi aliati desfasoara obisnuitele manevre militare intr-un nou format dupa ce au decis reducerea dimensiunii acestora potrivit celor convenite la summiturile intercoreene si la reuniunile dintre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, in vederea reducerii tensiunilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de rachete ghidate de mare calibru cu lansare multipla".Scopul testarii a vizat verificarea "controlului performantei zborului la altitudine, a capacitatii de control…