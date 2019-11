“Suntem doar noi este despre fiecare moment in care am suferit sau in care am fost cu adevarat fericiți. In timp, relațiile și sentimentele noastre trec prin transformari uneori greu de observat. Se pot deteriora pana la incheiere sau se pot trezi din nou la viața cu entuziasm. Toate experiențele triste sau fericite ne fac ceea ce suntem”, declara membrii trupei. Videoclipul piesei a fost filmat parțial in Romania, la Timișoara, dar conține și material realizat in aventura pe care trupa a avut-o in Japonia pe strazile din Tokyo, Kyoto și Osaka. “Calatoria in Japonia a fost fascinanta și ne bucuram…