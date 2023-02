Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul, producatorul si stilistul Pharrell Williams a fost numit, marti, spre suprinderea generala, noul director artistic al casei Vuitton Homme, dupa decesul lui Virgil Abloh, in noiembrie 2021, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Olive Westerman a calatorit prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit in Singapore timp de trei ani. Ea a lucrat ca asistenta medicala și a spus ca lucrul cu copiii i-a permis sa aiba mereu un suflet tanar, scrie LAD Bible. Acum, inca are același spirit. Olive și-a...…

- Actrița Daniela Nane, director artistic al Teatrului Muzical "Ambasadorii", a vorbit la emisiunea 3 Ceasuri Bune de la TVR despre dezvoltarea copiilor prin arta și despre programele in acest sens ale instituției, precum și despre spectacolele pentru copii puse in scena de

- Snoop Dogg și Michael Jackson au lucrat impreuna la o melodie, dar nu a fost lansata niciodata. Legendarul rapper a lansat muzica cu unele dintre cele mai mari nume din domeniu, de la Dr Dre și 2Pac la Mariah Carey și Pharrell Williams, dar una dintre colaborarile sale mai puțin cunoscute a fost cu…

- Federatia Olandeza (KNVB) a anuntat ca l-a numit pe Nigel de Jong director tehnic national. El va fi responsabil de supravegherea diferitelor echipe nationale si de a lucrua pentru implementarea politicii tehnice a fotbalului in cluburile din toata tara, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Decizia de numire a lui Mihai Laurentiu Gioara a fost luata in prezenta presedintelui CA al Nuclearelectrica Serv, Vasilica Hotescu si a membrilor Raluca Dobre si Dan Laurentiu Tudor.Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica Serv, in teleconferinta, l a desemnat pe Mihai Laurentiu Gioara drept…

- Amuly lanseaza „PORTAL (Deluxe)”, un album format din 24 de piese, care iși propune sa darame orice șabloane și sa ne plimbe prin viața plina de tentații a unui artist, care este asemeni unui magician in lumea trapului. Avand in vedere colaborarile diverse de pe album, „PORTAL” are un vibe puternic…

- Comisia de concurs a ales noul director general al Combinatului de panificație din Chișinau SA „Franzeluța”, in persoana lui Andrei Beșliu. El a acumulat cel mai mare scor din cei patru candidați admiși la etapa de interviu, transmite realitatea.md. Andrei Beșliu a activat anterior in citeva companii…