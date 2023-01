Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul celor 14 ex-deputați transfugi a fost clasat, dupa 3 ani de investigație. Persoanele vizate au fost scoase de sub urmarire penala, care a fost pornita la 28.10.2019 de catre Procurorul General interimar Dumitru Robu, in temeiul unei banuielii rezonabile privind savarșirea infracțiunii de corupere…

- Dupa ce judecatorii Curții Supreme de Justiție i-au permis socialistului Igor Dodon sa paraseasca Republica Moldova , pe motiv ca pleaca la un curs de reabilitare cu fiul cel mai mic, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au venit cu o reacție. Procurorii susțin ca aparatorii lui Dodon au inaintat…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege care modifica si completeaza Legea 135/2010 privind Codul de procedura penala. A fost eliminata posibilitatea ca procurorii DNA si DIICOT sa continue efectuarea urmaririi penale intr-o cauza disjunsa.

- Fosta deputata PSRM, Alla Dolinta, a fost pusa sub invinuire in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Informația a fost confirmata pentru TV8.md de catre Procuratura Anticorupție, transmite tv8.md. Ala Dolința este acuzata de complicitate la falsificarea documentelor…

- Un politist din cadrul IPJ Cluj a fost arestat pentru infractiunea de viol, iar cazul se afla in urmarirea penala proprie a unui procuror, informeaza AGERPRES . „La data de 12 noiembrie a.c., a fost inregistrat un dosar penal privind savarsirea infractiunii de viol, fapta prevazuta si pedepsita de Codul…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre acțiunile de urmarire penala recent efectuate de catre procurorii anticorupție, in privința persoanelor publice din cadrul Agenției Servicii Publice in procesul de procurare a blanchetelor pentru pașapoarte, vizate intr-o cauza penala de abuz in serviciu. Astfel,…

- Fosta președinta a Parlamentului Zinaida Greceanii și deputatul socialist Corneliu Furculița au statut de invinuiți in dosarul „kuliok”. Potrivit unor surse ale Ziarului de Garda, aceștia sunt banuiți inclusiv de savarșirea infracțiunilor de acceptare a finanțarii PSRM din partea unei „organizații criminale”…