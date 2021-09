Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer anticipeaza ca va publica datele unui studiu clinic privind eficacitatea vaccinarii Covid-19 a copiilor cu varste intre 6 luni si 6 ani cel mai devreme la sfarsitul lui octombrie, a declarat marti directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, transmite Reuters,…

- Pfizer anticipeaza ca va publica datele unui studiu clinic privind eficacitatea vaccinarii Covid-19 a copiilor cu varste intre 6 luni si 6 ani cel mai devreme la sfarsitul lui octombrie, a declarat marti directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, transmite Reuters.…

- Studiu: Protecția oferita impotriva COVID de vaccinurile in doua doze ale Pfizer și AstraZeneca scade in decurs de șase luni Studiu: Protecția oferita impotriva COVID de vaccinurile in doua doze ale Pfizer și AstraZeneca scade in decurs de șase luni Protectia oferita impotriva coronavirusului de vaccinurile…

- Eficacitatea vaccinurilor Pfizer si AstraZeneca impotriva infectarii cu COVID scade pana la 74%, respectiv 67%, dupa aproximativ sase luni, arata datele unui studiu britanic colectate dupa ce varianta Delta a devenit dominanta, informeaza News.ro, care citeaza CNBC. O analiza a datelor aplicatiei Zoe,…

- Anunțul vine dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Agerpres.„Vom primi vaccinurile de consolidare”, a anuntat Biden intr-un interviu acordat postului ABC News si difuzat joi.Autoritatile americane anuntasera…

- Anunțul vine dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Agerpres.„Vom primi vaccinurile de consolidare”, a anuntat Biden intr-un interviu acordat postului ABC News si difuzat joi.Autoritatile americane anuntasera…

- Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doza de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simtit efecte secundare similare sau mai putine decat au avut dupa ce au primit a doua doza, potrivit unui sondaj realizat in Israel, transmite Reuters, citata de Agerpres. Israelul a inceput in urma cu aproximativ…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…