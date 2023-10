Stiri pe aceeasi tema

- ”Vreau doar sa spun cat de profund intristati suntem cu totii de recentele atacuri oribile asupra Israelului… Terorismul si ura nu au loc in lumea noastra civilizata”, a declarat directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, intr-o discutie cu analistii dupa raportarea catigurilor bancii. El a…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite a anuntat ca a autorizat versiunea actualizata a vaccinului anti-COVID dezvoltat de compania Novavax pentru utilizare in regim de urgenta la persoane cu varste de peste 12 ani.

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- ​Paxlovid, medicament antiviral pentru tratarea COVID-19 dezvoltat de Pfizer, va ajunge in perioada urmatoare in Romania. Anterior, in Romania a fost disponibil, pentru tratarea COVID-19, doar antiviralul Molnupiravir, dezvoltat de Merck. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, la dezbaterea…

- Producatorul de cipuri Arm intentioneaza sa obtina pana la 4,87 miliarde de dolari in viitoarea sa oferta publica initiala la bursa de valori Nasdaq, din New York, potrivit documentelor depuse la autoritatile de reglementare, ceea ce ar implica o evaluare de 52 de miliarde de dolari, transmite CNBC.Arm…

- Arm si-a depus dosarul actualizat F-1 la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA, prezentand ambitiile sale de a deveni din nou o companie cotata la bursa. Anterior, compania a fost listata dublu, la Londra si New York, inainte de preluarea sa de catre SoftBank, pentru 32 de miliarde de dolari,…

- ​Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmit Reuters și News.ro.