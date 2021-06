Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat 9.997 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai mare cifra zilnica in aproape trei luni, au informat marti autoritatile sanitare ale tarii, citate de EFE. In ultima zi s-au produs 379 de decese asociate bolii provocate de noul coronavirus, potrivit datelor publicate…

- Actorul Victor Rebengiuc spune ca vaccinul anti-Covid contine pentru el "siguranta si speranta", mesajul fiind transmis public dupa ce a acceptat provocarea lansata de Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pentru campania de vaccinare.

- Primarul Focșaniului, Cristi Valentin Misaila, indeamna locuitorii municipiului sa mearga cu incredere la centrele de vaccinare pentru a putea fi ridicate restricțiile impuse de pandemia cu Covid 19. Edilul a facut, ieri, rapelul cu vaccinul Pfizer la centrul de vaccinare de la Liceul Pedagogic din…

- Guvernul țarii noastre va primi aproape 25 de milioane de euro de la Banca Mondiala pentru a procura vaccinuri anti-COVID-19. Asta dupa ce Banca Mondiala a aprobat Finanțarea Adiționala pentru Proiectul „Raspuns de urgența la COVID-19 in Republica Moldova”.

- Șeful campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat miercuri ca nu este recomandata combinarea a doua sau mai multe vaccinuri. El le raspunde astfel celor vaccinați cu AstraZeneca și care acum sunt reticenti sa faca și rapelul cu acelasi ser.

- Responsabili ai Ministerului Sanatatii de la Chisinau au declarat joi ca verifica informatiile potrivit carora sefi de raioane, primari si rude ale acestora s-au imunizat in mod preferential cu vaccinuri impotriva COVID-19, destinate de fapt lucratorilor din domeniul sanatatii si persoanelor extrem…

- Potrivit Inaltei Autoritați franceze pentru Sanatate, care a emis un aviz favorabil, acest lucru va permite a 252.000 de profesioniști suplimentari sa poata administra vaccinuri. De acum inainte, medicii veterinari și dentiștii vor putea, de asemenea, sa administreze vaccinuri anti-Covid-19, a estimat,…