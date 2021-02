"Pfizer, Moderna și AstraZeneca se pot administra celor cu boli autoimune" "Pfizer, Moderna și AstraZeneca se pot administra celor cu boli autoimune" Foto: captura video (mapn.ro) Ministerul Sanatații precizeaza ca toate cele trei vaccinuri anti-COVID, aprobate pentru utilizare în Uniunea Europeana, deci si în România, pot fi administrate și celor care sufera de boli autoimune. Pacienților li se recomanda sa își consulte în prealabil medicul specialist și sa nu se vaccineze daca se afla într-un puseu de activitate a afecțiunii pe care o au. Pâna acum nu exista date care sa indice probleme de siguranța… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

- Ministerul Sanatatii anunta ca, „inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa consulte medicul specialist pentru o evaluare a starii de sanatate și a tratamentului urmat”. Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor…

- Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune, scrie Ministerul Sanatații intr-o postare pe Facebook. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare,…

