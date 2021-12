Stiri pe aceeasi tema

- Toyota a facut o adevarata demonstratie de forta, prezentand 15 concepte electrice pentru a anunta un plan masiv de electrificare in care va investi 70 miliarde dolari in urmatorii noua ani.

- Presedintele Oracle Larry Ellison a deveni mai bogat decat co-fondatorii Google si se apropie de Bill Gates, dupa ce averea sa s-a marit la inchiderea tranzactiilor bursiere de vineri cu aproape 16 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Actiunile Oracle au crescut vineri cu 16%, dupa rezultatele…

- Vanzarile globale de moda vor depași nivelurile din 2019 cu 3% pana la 8% in 2022, potrivit unui raport realizat de McKinsey și The Business of Fashion. Redresarea va fi cea mai puternica in China și SUA, Europa ramanand in urma, potrivit autorilor raportului, care au intervievat peste 220 de directori…

- Pandemia a perturbat lanțurile de aprovizionare in aproape fiecare sector economic, iar industria auto este una dintre cele mai afectate. In timp ce producatorii de mașini sperau sa recupereze vanzarile pierdute la apogeul inchiderilor și masurilor de izolare din 2020, criza semiconductorilor a insemnat…

- El era prezent anual in acest clasament incepand din 1996, cu averea sa in domeniul imobiliar. Trump a pierdut aproape 600 de milioane de dolari de la inceputul pandemiei covid-19. Averea sa – estimata la 2,5 miliarde de dolari – nu-i mai permite accesul in clasamentul Forbes 400, din care fac parte…

- Gigantul auto american Ford a anunțat ca va investi 11 miliarde de dolari pentru 3 fabrici de baterii auto și noi autovehicule electrice. Alaturi de SK Innovation, o companie din Coreea de Sud, Ford va ridica 3 fabrici in statele americane Kentucky și Tennessee, care vor duce la apariția a 11.000 locuri…

- Deși FC Barcelona e intr-o acuta criza financiara, Gerard Pique, 34 de ani, are motive de bucurie. O investiție de doar trei milioane intr-o companie i-ar putea aduce o avere dupa ce ea a ajuns sa valoreze 3,6 miliarde de dolari. Dupa o cariera impresionanta la Barcelona, fundașul catalan a demonstrat…

- Criza semiconductorilor auto, care a început în toamna lui 2020, devine tot mai grava și va costa industria 210 miliarde dolari pe întreg anul, arata cea mai noua estimare a companiei de analiza AlixPartners. Stocurile s-au cam terminat și lucrurile stau tot mai rau, fiindca aceste…