- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a limitat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson pentru adulți din cauza riscului unui sindrom rar de coagulare a sangelui. Vaccinul J&J, care a primit autorizația americana in februarie 2021 pentru adulți, poate…

- Producatorul american de medicamente Pfizer Inc a raportat marti vanzari trimestriale peste asteptari, in urma succesului vaccinului COVID-19 dezvoltat impreuna cu grupul german BioNTech SE, si a tratamentului Paxlovid pentru pacientii afectati de forme mai putin severe de COVID-19, transmite AP. In…

- Pfizer Inc și-a menținut previziunile vanzarilor pentru produsele sale COVID-19 pentru prima data de la lansarea vaccinului impotriva coronavirusului, semn ca, creșterea amețitoare din ultimele trimestre a incetinit, scrie Reuters. Compania a declarat ca se așteapta la vanzari de 22 miliarde de dolari…

- Compania americana Moderna anunta ca a depus la Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere privind autorizarea vaccinului sau anti-COVID pentru copii cu varste sub 6 ani. „Nu exista niciun alt vaccin, nicio alta terapie, pe care acesti copii mici sa o poata avea. Daca vor…

- Intreruperea lanturilor globale de aprovizionare induse de pandemie si inflatia fulgeratoare au dus la cresterea costurilor pentru orice, de la cutii de aluminiu la forta de munca si transport maritim, fortand industria de alimente ambalate sa creasca in mod regulat preturile produselor. PepsiCo a spus…

- Google a spus ca investitia va crea cel putin 12.000 de locuri de munca cu norma intreaga in 2022 si ca se va concentra pe centre de date in mai multe state, inclusiv Nevada, Nebraska si Virginia. Compania va deschide un nou birou in Atlanta in acest an si va extinde centrul de date din Storey County,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 4,35 dolari, sau cu 4,2%, la 98,43 dolari pe baril pana la ora 17:46 GMT (20:46 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 3,75 dolari, sau cu 3,8%, la 94,51 dolari pe baril,…

- Teva, cu sediul in Israel, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, a ajuns saptamana aceasta la un acord in valoare de 225 de milioane de dolari cu statul Texas, care cuprinde 150 de milioane de dolari in numerar si 75 de milioane de dolari in produse. Directorul general Kare Schultz…