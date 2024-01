Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat in mai 2021,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, provenit din randurile naționaliștilor populiști care au pierdut, recent, puterea in urma alegerilor parlamentare din Polonia, a declarat, sambata, ca nu va promulga subventiile pentru media publice, intrand in prima confruntare directa cu noul guvern pro-european…

- Ministrul polonez al agriculturii, Czeslaw Siekierski, a exprimat vineri vointa noului guvern polonez de a impulsiona reluarea discutiilor intre Comisia Europeana, Ucraina si statele vecine acesteia asupra importurilor de produse alimentare ucrainene, relateaza agentia EFE. Ministrul polonez al agriculturii,…

- George Simion a atras atenția, la Bruxelles, ca este necesar sa existe la nivel european o voce puternica impotriva schimbarii nedemocratice a tratatelor Uniunii Europene de catre un corp de birocrați „nealeși de nimeni”, la finalul intalnirii cu Marco Campomenosi.Președintele AUR, George Simion,…

- Cazul din instanța este cea mai noua consecința a contractului urias de vaccinuri Covid-19 incheiat de Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene. Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat in judecata guvernul Poloniei pentru neplata a 60 de milioane de doze de vaccinuri dezvoltate in colaborare…

- Gigantul farmaceutic american Pfizer trimite guvernul polonez in judecata pentru ca nu a onorat plațile celor 60 de milioane de doze de vaccin COVID-19, dezvoltate cu BioNTech. Cazul din instanța este cea mai recenta consecința a neplații facturii dupa contractul uriaș de vaccinuri COVID-19 negociat…

- Inspectia Judiciara anunta, marti, ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM in cazul Daniel Horodniceanu.”Inspectia Judiciara a formulat recurs impotriva Hotararii nr. 11 P din 8 noiembrie 2023 a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Compania germana BioNTech si grupul farmaceutic american Pfizer au anuntat joi ca au incheiat cu succes a doua faza a testarii unui vaccin combinat ce a fost creat pentru a combate gripa si maladia COVID-19.