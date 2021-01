Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Romaniei a daruit Paraclisului universitar Sf. Ecaterina un set de vesminte liturgice necesar slujbelor in sobor. Cadoul a fost oferit in contextul hramului inchinat ocrotitorilor invatamantului teologic, Sfintii Trei Ierarhi, sarbatoriti in 30 ianuarie. „Darul Preafericirii Sale…

- Orbul din evanghelie ne invata sa avem credinta puternica, sa staruim in rugaciune si sa fim recunoscatori, a explicat patriarhul in predica rostita duminica la Paraclisul istoric al Resedintei Patriarhale. Credinta tare a celui vindecat de orbire trebuie sa fie un exemplu pentru fiecare dintre…

- Hoții nu mai au nimic sfint. Biserica din satul Prajila, raionul Florești a fost pradata, acum doua zile. Din interiorul bisericii au fost sustrase obiecte de cult bisericesc. Cazul a fost inregistrat la poliție, iar in prezent, aceștia sint in cautarea suspecților. Potrivit ofițerului de presa al INspectoratului…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat ca Sfantul Apostol Andrei este ocrotitorul Romaniei si parintele spiritual al romanilor. Patriarhul, care a participat luni la Sfanta Liturghie oficiata la Paraclisul istoric al Resedintei Patriarhale, a explicat ca Sfantul Andrei ramane apostolul…

- Patriarhul Romaniei, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru cei care și-au pierdut persoane dragi in timpul incendiului din Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. „Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din secția de „Anestezie și Terapie Intensiva”…

- Biserica cu hramul „Sf. Arh. Mihail si Gavril" din Poiana Stampei a fost construita intre anii 1883-1885, cu aprobarea Imperiala a lui Francisc Iosif I.Biserica a fost sfintita pe 1 noiembrie 1885 de catre Mitropolitul Bucovinei si Dalmatiei, Silvestru Morariu Andrievici.Asa cum am ...

- Patriarhul Daniel a vorbit in omilia sa de duminica despre vindecarea femeii bolnave și invierea fiicei lui Iair: Mantuitorul a raspuns cu smerenie și mila la smerenia și credința cu care i-au cerut ajutorul. Cu ocazia sarbatorii Sfinților Arhangheli, patriarhul a explicat rolul lor in istoria mantuirii…

- Praznicul inchinat Sfantului Dimitrie cel Nou Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor, a adunat in curtea Catedralei Patriarhale de pe Colina Bucuriei mii de oameni, la racla cu sfintele moaște. Respectand regulile de protecție impotriva noului coronavirus, credincioșii din București s-au rugat și au asistat…