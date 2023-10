Petrolului, dolarul şi aurul s-au scumpit, în urma conflictului dintre Israel şi Hamas Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 4%, dolarul american a crescut in raport cu euro si indicii bursieri au scazut, luni, la nivel mondial, deoarece ciocnirile militare dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas au provocat temeri ca acest conflict s-ar putea raspandi dincolo de Gaza, transmite Reuters. Conflictul a ridicat si pretul aurului. Shekel-ul Israelului a scazut puternic, dolarul urcand ultima data cu 3%, la 3,950 de sekeli petru un dolar. Banca Israelului a declarat anterior ca va vinde pana la 30 de miliarde de dolari pentru a mentine stabilitatea monedei locale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

