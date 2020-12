Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat ca vaccinarea anti-COVID-19 nu va fi obligatorie. De asemenea, el este de parere ca increderea in vaccin „trebuie construita, nu impusa”. Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech ar putea ajunge in Romania…

- Unirea Slobozia a dat piept cu Dunarea Calarași, un adversar cu un joc bine articulat, pus in scena de unul dintre cei mai abili tehnicieni din fotbalul romanesc, profesorul Cristian Pustai. Cele doua reprezentate ale Baraganului au inceput bine actuala ediție din campionat, iar in meciul direct, jucat…

- FC U Craiova 1948 a reușit sa invinga Petrolul Ploiești cu scorul de 0-1, in etapa a noua a Ligii 2. Dupa meci, Adrian Mititelu a oferit declarații Gazetei Sporturilor despre victoria de astazi, stadionul Oblemnco și un posibil duel cu CS Universitatea Craiova in Cupa Romaniei. FC U Craiova 1948 se…

- Un numar de 15 persoane au fost duse, sambata, la sediul Poliției Urziceni, in urma unui scandal izbucnit dupa un accident rutier produs in afara localitații Sinești, informeaza Mediafax.Potrivit IPJ Ialomița, polițiștii au fost sesizați prin numarul 112 cu privire la faptul ca mai multe persoane…

- Unirea Slobozia ramane marea surpriza a startului Ligii a II-a. Nou-promovata, fara achiziții sonore și cu un antrenor tanar care nu mai lucrase la acest nivel, echipa ialomițeana continua sa uimeasca. S-a impiedicat la mijlocul saptamanii trecute de Farul lui Zicu și Marica, dar a remontat incredibil…

- CSM Reșița vrea sa ajunga din nou in Liga I, acolo unde n-a mai fost de cand in Valea Domanului evolua Cristi Chivu. Banațenii, oameni serioși, s-au intarit in vara conform obiectivului. L-au adus antrenor pe Alexandru Pelici, care a mai promovat 3 echipe și, prin urmare, știe cum se face. Au mai venit…

- ​ASU Politehnica Timișoara a învins formația Universitatea Cluj, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa secunda a Ligii a II-a.Unicul gol al partidei a fost înscris de Popovici în minutul 70.Marti, de la ora 17.00, etapa se încheie…

- Rapid București, Farul Constanța și Dunarea Calarași sunt singurele echipe din Liga 2 care au acumulat punctaj maxim dupa primele doua etape.Duminica, 6 septembrieCSM Reșita - Petrolul Ploiești 0-4CS Mioveni - Gloria Buzau 0-0Sambata, 5 septembrieCsikszereda M. Ciuc - FC 'U' Craiova 1-1Rapid București…