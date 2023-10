Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești și UTA Arad se vor intalni sambata, pe stadionul „Ilie Oana”, de la ora 14:00, in etapa cu numarul 12 din Superliga Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Petrolul pleaca favorita in acest duel, dupa ce a pierdut doar…

- Poli Iași și Petrolul Ploiești se intalnesc luni, de la ora 18:00, in penultima partida a etapei #11 din Superliga. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii rundei #11 din Superliga! Ce va fi luni in Copou? Dupa un start greoi de campionat, elevii lui Leo Grozavu…

- Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1. La jumatatea preliminariilor, Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul ElvețiaSe mai joaca…

- UTA - FCSB, duelul care inchide etapa #7 din Superliga, se joaca in aceasta seara, de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei#7 din Superliga! FCSB are cinci victorii din tot atatea meciuri…

- Universitatea Cluj și CFR Cluj se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:30, in episodul #79 din derby-ul Ardealului. Partida de pe Cluj Arena va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #6 din Superliga! Episodul…

- Petrolul Ploiești primește diseara, de la ora 18:15, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la 18:15…

- FCSB și CFR Cluj se infrunta duminica, de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. Derby-ul FCSB - CFR Cluj se va juca pe arena din Ghencea. Sunt șanse foarte mari ca meciul sa fie sold-out. Peste…

- Farul Constanța o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe nou-promovata Poli Iași, intr-un duel din runda #3 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...