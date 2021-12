Petro Porosenko, care se afla in prezent in Polonia si care preconizeaza se intoarca in Ucraina in ianuarie, ”nu a venit” la acest interogatoriu ”pentru ca nu era obligat” sa o faca, a declarat AFP avocatul acestuia Ilia Novikov. Cererea Biroului de Ancheta ucrainean (DBR), insarcinat cu investigatii vizand oficiali de rang inalt, ”nu a fost intocmita cu respectarea legii si nu are caracter constrangator”, a subliniat avocatul. Petro Porosenko, in varsta de 56 de ani, sef al statului ucrainean in perioada 2014-2019, iar in prezent deputat, este citat ca suspect in mai multe anchete de coruptie,…