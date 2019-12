Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit deciziilor premierului, publicate luni in Monitorul Oficial, Petrica Lucian Rusu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar Maria GabrielaCitește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este Raluca Turcan'…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Ion Munteanu in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Potrivit unei decizii a premierului, publicata marti in Monitorul Oficial, Ion Munteanu a fost numit in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat,…

- Premierul Ludovic Orban a eliberat-o pe Sevil Shhaideh din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, transmite Mediafax.

- Madalina Ileana Simion a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, in cadrul Cancelariei premierului, printr-o decizie a sefului Executivului publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul l-a numit Eduard-Andi Manciu…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Madalin Voicu a fost revocat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Potrivit unui anunt al Guvernului, premierul Ludovic Orban a semnat joi decizia pentru revocarea din functie a secretarului de stat la Ministerul Culturii - Madalin Voicu. Decizia urmeaza sa…

- Premierul Ludovic Orban l-a desemnat pe Antonel Tanase in funcția de secretar general al Guvernului, anunțand ca de ”buna intrare in activitate” a acestuia și a șefului Cancelariei, Ionel Danca, depinde in mare masura funcționarea Executivului.”Va anunț ca am luat decizia de a il desemna in…

- Totodata, Nelu Barbu a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului (purtator de cuvant al Guvernului) printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, tot marti, in Monitorul Oficial.In februarie 2018, Nelu Barbu a fost numit consilier…