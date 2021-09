Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Cercel a murit la cateva zile dupa ce fiul sau, Ionuț Cercel, a anunțat ca acesta se afla intubat la un spital din Capitala. Petrica Cercel fusese confirmat pozitiv cu noul coronavirus și, inițial, a ...

- Este doliu in muzica. Petrica Cercel a murit. Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia acestuia a anunțat ca artistul se afla intrenat in stare grava la spital, in secția ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Din primele informații se pare ca Petrica Carcel s-a stins dupa ce s-a infectat cu noul…

- In urma cu cateva zile, Ionuț Cercel, fiul lui Petrica Cercel, anunța pe rețelele sociale ca tatal sau se afla intr-o stare grava la un spital din Capitala. Astazi, 16 septembrie 2021, manelistul a murit, dupa ce a fost infectat cu COVID-19.

- Lumea muzicala este in doliu de azi, dupa ce vestea trecerii in neființa a lui Petrica Cercel i-a incremenit pe toți. Celebrul manelist se lupta cu temutul coronavirus de mai multe zile, fiind internat in spital și menținut in viața cu ajutorul aparatelor, fiind intubat.

- Petrica Cercel, celebrul cantareț de manele, se afla internat la spital intr-o stare grava, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Fiul sau, Ionuț Cercel, a fost cel care a oferit primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau.

- Cantarețul Petrica Cercel se afla internat in spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Fiul sau, Ionuț Cercel, face primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau.Petrica Cercel are probleme de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fiul sau a confirmat pe una dintre rețelele…

- Ajuns la varsta de 82 de ani, Alexandru Arșinel se confrunta cu mai multe probleme de sanatate care ii dau batai de cap. Celebrul actor a ajuns din nou la camera de garda in urma cu doar cateva zile și spera sa gaseasca o soluție deoarece nu se simte deloc bine.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev s-a autosesizat in legatura cu producerea in dimineața zilei de 25 august a unui accident rutier in capitala Ucrainei, cu implicarea unui autocar inmatriculat in Republica Moldova aflat…