Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au identificat 605 dosare (288 aflate in faza de urmarire penala si 317 pe rolul instantelor) care ar putea fi inchise ca urmare a aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale si Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind prescriptia faptelor, prejudiciul in aceste cauze fiind de…

- Dupa ce si-a facut un obicei din a conduce fara permis, un iesean va ajunge in cele din urma in spatele gratiilor. Aflat la volanul unui Range Rover, Mihaita Asofiei fusese oprit de politisti in dimineata zilei de 3 noiembrie 2017 in Miroslovesti, indreptandu-se dinspre Roman spre Pascani. I-au fost…

- Augustin Zegrean , fostul judecator Curții Constituționale a Romaniei (CCR), susține ca dosarul Tel Drum nu se prescrie odata cu decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție. „Nu e implinit termenul de prescripție pentru ca e foarte mare. Procurorii au timp. Codul vechi penal spunea ca se intrerupe…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a adoptat astazi o hotarare de indrumare referitoare la aplicarea unor decizii ale Curții Constituționale privind prescripția, hotarare care ar putea duce la incetarea mai multor procese penale in care nu mai funcționeaza prescripția speciala. Instanța suprema a stabilit…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat o speța in care s-a pus problema invocarii prescripției, ca urmare a modicarii legii penale. Elena Udrea și alți inculpați ar putea fi eliberata pentru ca va interveni prescripția. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte…

- Inalta Curtea de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins cererile depuse de Elena Udrea si de Tudor Breazu de sesizare a Curtii Constitutionale, decizia instantei nefiind definitiva. De asemenea, magistratii Inaltei Curti au respins apelurile Elenei Udrea, Tudor Breazu si Rudel Obreja impotriva respingerii…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dispus recent incetarea procesului penal in doua dosare de mare coruptie, fara a mai astepta dezlegare de la Instanta suprema pe o chestiune de drept privind retroactivitatea deciziilor Curtii Constitutionale privind prescriptia faptelor. Pe 25 octombrie, Completul…

- Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu si-a dat intalnire in instanta cu inspectorii Agentiei Nationale de Integritate. Harabagiu a atacat in fata Curtii de Apel raportul ANI prin care a fost acuzat de conflict de interese, cerand anularea acestuia. In urma cu doua saptamani, ANI a anuntat sesizarea Parchetului…