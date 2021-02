Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 februarie, petrecerile au fost in toi la Cluj-Napoca. Pe parcursul activitaților, polițiștii au descoperit doua localuri care gazduiau doua petreceri cu 50, respectiv 100 de persoane. „In ambele situatii au fost aplicate masuri legale, evenimentele fiind incheiate. Constatarile efectuate…

- Politistii Sectiei 20 au amendat 10 persoane care petreceau noaptea intr-un local din Sectorul 6 al Capitalei, fara respectarea masurilor de preventie a raspandirii noului coronavirus. "In noaptea de 29/30.01.2021, in jurul orei 00,05, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Mai multe petreceri de Revelion au fost „sparte” de Politie in Timisoara si judetele Giurgiu si Teleorman. Cei mai multi petrecareti au fost gasiti intr-un local din orasul Bolintin Vale, judetul Giurgiu.

- Mai multe petreceri de Revelion au fost „sparte” de Poliție in Timișoara și județele Giurgiu și Teleorman. Cei mai mulți petrecareți au fost gasiți intr-un local din orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Polițiștii din Timișoara…

- O familie cu patru copii din localitatea buzoiana Vernesti a primit in dar, de Craciun, o casa noua, construita de politisti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Buzau, familia locuia intr-o anexa, iar noua locuinta a fost construita in decurs de numai trei zile, relateaza…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiul Dej, au desfașurat o acțiune pe raza municipiului Dej și a comunelor arondate, cu scopul menținerii unui climat de ordine și siguranța publica și prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Totodata, polițiștii rutier au acționat in vederea reducerii riscului…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- Un eveniment privat la care participau 26 de persoane intr-un restaurant a fost oprit de catre politisti care au aplicat amenzi in valoare totala de 13.000 de lei, a informat Politia Capitalei. Sectia 16 Politie a fost sesizata duminica, in jurul orei 19,00, prin sistemul 112 cu privire la faptul ca…