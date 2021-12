Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Suceava nu se vor organiza concerte in noaptea de Revelion, care va fi marcat numai printr-un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Edilul Sucevei a aratat ca riscul de infectare este mare si,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat marti ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu prevede o limita orara pentru activitatea magazinelor sau a restaurantelor in noaptea de Craciun si in cea de Revelion.

- Interdicțiile de circulatie pe timpul nopții pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor fi eliminate, accesul in mall-uri si magazinele mari va fi permis si persoanelor testate, nu doar celor vaccinate sau trecute prin boala, masca de protecție va fi obligatorie in aer liber doar in spațiile…

- Mai multe orase din Portugalia, printre care capitala Lisabona si Porto, au anuntat ca din cauza valului cinci al pandemiei COVID-19 anuleaza marile evenimente care urmau sa se desfasoare in aer liber in noaptea de Anul Nou, relateaza vineri agentia EFE. Si alte orase, printre care Braga,…

