Petrecerea la care cânta Culiță Sterp, oprită de polițiști - AMENZI uriașe Cheful a avut loc in Caminul Cultural din Nimaiesti și nu mai puțin de 400 de persoane au fost prezente. Distracția a fost intrerupta brusc atunci cand oamenii legii și-au facut apariția.Aceștia au dat amenzi pentru bani neinregistrați in casa de marcat și pentru ca in spațiul cu capacitate de 180 de locuri, au fost inghesuiți sute de oameni. Toți au fost trimiși acasa, iar organizatorul a ramas fara incasarile de peste 70 de mii de lei. „Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au constatat ca societatea comerciala,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

