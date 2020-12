Petrecere oprită de Poliție în Timișoara după ce un tânăr a reclamat că este sechestrat O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale. „Un tanar in varsta de 17 ani a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca ar fi sechestrat de 3 persoane, intr-un bar, de pe strada Dacilor, din municipiul Timisoara. In temeiul sesizarii, mai multe echipaje de politie s-au deplasat la fata locului, iar in interior a fost depistat un numar de 12 persoane. Din verificarile efectuate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit poliției, tânarul în vârsta de 17 ani a sunat la 112 pentru a spune ca este sechestrat de 3 oameni, într-un bar din Timișoara. În urma sesizarii, mai multe echipaje de poliție au mers la barul respectiv, unde au gasit 12 persoane…

- O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale.

- O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale. „Un tanar in…

- Duminica, in jurul orei 11.00, un tanar in varsta de 17 ani a sesizat la numarul de urgenta 112 faptul ca ar fi sechestrat de catre trei persoane, intr-un bar, de pe strada Dacilor, din Timișoara. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului, iar in interior au fost depistate 12 persoane.…

- Zece persoane au fost amendate cu 23.500 de lei dupa ce au participat la o petrecere organizata intr-un local din orașul Voluntari și au incalcat regulile privind combaterea pandemiei de coronavirus. Petrecerea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un local din Voluntari. Polițiștii au…

- O petrecere la care participau 16 persoane, intr-o locație din București, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi in valoare de 13.000 de lei. Petrecerea a avut loc miercuri seara intr-o locație din raza de competența a Secției 11. Polițiștii au fost gasit in interior aproximativ…

- Pe 5 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Stalpeni au constatat faptul ca pe raza localitatii Titesti era in desfasurare o inmormantare la care participau, si urmau sa ia parte, un numar mare de persoane. Avand in vedere natura evenimentului, la fata locului au actionat politisti…