Stiri pe aceeasi tema

- ”Salut eliberarea lui Igor Murasov. Am primit confirmarea ca s-a intors acasa sanatos si bine”, a scris pe Twitter directorul general al AIEA Rafael Grossi. I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of ’s Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned…

- Urmatoarea runda de licitații la Agenția Domeniilor Statului (ADS) pentru terenurile agricole va avea loc in jurul datei de 15 octombrie, fiind vizate in jur de 3.000 de hectare, a anunțat George Sava, directorul instituției. Așa cum se știe, prima sesiune se desfașoara pe 29 septembrie. “Avem un comitet…

- Suprafata agricola a Romaniei va fi protejata de seceta prin realizarea de sisteme de irigatii: Ce termen avanseaza ministrul Agriculturii Suprafata agricola a Romaniei va fi protejata de seceta prin realizarea de sisteme de irigatii: Ce termen avanseaza ministrul Agriculturii Petre Daea, ministrul…

- In loc sa se ocupe de sprijinirea tinerilor fermieri, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a inceput campania de ”maritare” a terenurilor de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) catre baronii PSD din județe și grupul lor de interese. Concesionare pentru șmecheri, nu pentru tinerii…

- Ca urmare a aranjamentelor imobiliare țesute in ultima perioada de liderul interimar al PSD Giurgiu, Marian Mina ”Scheletu”, cu directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut azi o mutare bomba. Conducere interimara duala la ADS Ministrul…

- Ministrul rus de Externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, incearca sa faca jocurile liderului interimar al PSD Giurgiu, Marian Mina-”Scheletu”, cu niște terenuri și o balta din acest județ, dar acest joc l-ar putea duce iar in vizorul DNA. Aranjamentul de la ADS cu dedicație al lui Mina ”Scheletu” PUTEREA…

- Jongleriile imobiliare ”țesute” saptamana trecuta de liderul interimar al PSD Giurgiu, Marian Mina-”Scheletu”, cu terenurile Agenției Domeniilor Statului (ADS) au generat scandaluri uriașe in Ministerul Agriculturii, in ADS și partid. Concesionare cu dedicație de la Mina-”Scheletu” Agenția Domeniilor…